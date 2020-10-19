AÖF ders ekle sil 2020 ne zaman? Açıköğretim ne zaman kayıt yenileme

AÖF Kayıt yenileme konusunda merak edilenler vatandaşlar tarafından sıklıkla soruluyor ve kayıt yenileme sınav tarihleri güz dönemi araştırması sürüyor. Üniversite bitirmek isteyenler AÖF kayıt yaptırarak ve var olan AÖf kayıt yenileme yaparak bilgileri alıyor ve girişlerini gerçekleştiriyor. AÖF kayıt yenileme detayları konusunda bir çok bilgi mevcut. AÖF kayıt yenileme, AÖF Derse ekle sil, AÖF yeni kayıt, AÖF kayıt yenileme detayları ile ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Ekim 2020 08:20
AÖF ders ekle sil 2020 ne zaman? Açıköğretim ne zaman kayıt yenileme
AÖF kayıt yenileme için ne kadar olduğu ve harç parası ne kadar olduğuna yönelik öğrencilerin araştırmaları sürüyor. AÖF öğrencileri için kayıt yenileme ve yeni kayıt yaptırma tarihleri geldi. Öğrencilerin merakla beklediği kayıt tarihleri yaklaşırken öğrencilerin de istediği oldu. Açıköğretim Fakültesi için AÖF kayıt tarihlerini takip edecek olan öğrenciler Ders Ekle Çıkar işlemlerini gerçekleştirebilecek. 

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri kurum tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri açıklandı.
KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ
Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.



AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

- İkinci Üniversite 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe

- YKS Yeni Kayıt 31 Ağustos 2020 Pazartesi 10 Eylül 2020 Perşembe

- Dikey Geçiş, Ek Yerleştirme 28 Eylül 2020 Pazartesi - 1 Ekim 2020 Perşembe

- Sağlık Lisans Tamamlama 21 Eylül 2020 Pazartesi - 24 Eylül 2020 Perşembe

- Yatay Geçiş 14 Eylül 2020 Pazartesi - 17 Eylül 2020 Perşembe

- ANADOLUYÖS 28 Eylül 2020 Pazartesi 15 Ekim 2020 Perşembe

- Yatay Geçiş Ders Ekleme 12 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe

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