Toronto Raptors'ın forveti OG Anunoby, dün gece Washington Wizards'a karşı oynanan maçı ev işleri yaparken yaşadığı parmak sakatlığı nedeniyle kaçırdı.



Sportsnet'ten Blake Murphy'ye göre Anunoby, Wizards'a karşı oynanan ve Raptors'ın 111-107 kazandığı dün geceki karşılaşmada parmak sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.



26 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz Pazar günü ev işleri yaparken parmağını kestiği bildirildi.



Ligin en iyi iki yönlü oyuncularından biri olan Anunoby, maç başına 16,4 sayı, 4,0 ribaund, 1,8 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakalıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU