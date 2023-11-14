Anunoby ev işi yaparken parmağını kesti, oynayamadı!

Toronto Raptors'ın forveti OG Anunoby, dün gece Washington Wizards'a karşı oynanan maçı ev işleri yaparken yaşadığı parmak sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Anunoby ev işi yaparken parmağını kesti, oynayamadı!
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14 Kasım 2023 12:17
Toronto Raptors'ın forveti OG Anunoby, dün gece Washington Wizards'a karşı oynanan maçı ev işleri yaparken yaşadığı parmak sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Sportsnet'ten Blake Murphy'ye göre Anunoby, Wizards'a karşı oynanan ve Raptors'ın 111-107 kazandığı dün geceki karşılaşmada parmak sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

26 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz Pazar günü ev işleri yaparken parmağını kestiği bildirildi.

Ligin en iyi iki yönlü oyuncularından biri olan Anunoby, maç başına 16,4 sayı, 4,0 ribaund, 1,8 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakalıyor.

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