Antwerp hocası basın toplantısına çıplak çıktı

Royal Antwerp teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına çıplak çıkacağına dair sözünü tuttu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Antwerp hocası basın toplantısına çıplak çıktı
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27 Ağustos 2021 08:53
UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Omonia'yı yenen Royal Antwerp'in teknik direktörü Brian Priske, maç sonu basın toplantısına çıplak çıktı.

Fox Sport'un haberine göre Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağının sözünü verdi. Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz ve sadece belindeki havluyla maç sonu röportajına çıktı.

Brian Priske maç sonu açıklamasında turu geçmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirterek teknik adam ve takım kadrosu anlamında büyük değişim geçiren Antwerp kulübünün daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirtti.


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