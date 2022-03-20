Belçika Ligi'nde Royal Antwerp, kendi sahasında Zulte Waregem ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Royal Antwerp tek golle kazandı. Antwerp'e galibiyeti getiren tek golü 83. dakikada Mbwana Samatta kaydetti.



Antwerp'te Samatta, 76'da oyuna dahil olurken, Michael Frey ise 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Antwerp, ligde puanını 59'a çıkardı. Zulte Waregem ise 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, bu kez Leuven ile karşılaşacak. Zulte Waregem ise Truiden'i ağırlayacak.





İLGİLİ VİDEO