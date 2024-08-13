Antrenörü için Yusuf Dikeç'in en önemli özelliği mütevazılığı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmasının yanı sıra atışlar sırasındaki duruşuyla şöhrete kavuşan Yusuf Dikeç'in antrenörü Osman Erdinç Bilgili, sporcusunun en önemli özelliğinin mütevazılığı olduğunu söyledi.



Takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf'u 2002'den bu yana tanıdığını belirten Bilgili, "Aynı takımda yarışıyorduk aslında, ben de sporcuydum. 17-18 senelik sporculuk hayatım var. Sonrasında antrenör oldum. Milli takım antrenörüyüm halen. Yusuf Dikeç'le antrenör olarak da 4-5 senelik çalışmamız var." diye konuştu.



Bilgili, olimpiyat madalyasının ifade ettiği anlamı şu cümlelerle anlattı:



"Uzun süredir bu madalya için savaşıyoruz ve çalışıyoruz. Gerçekten emeklerimiz çok fazla ve çok büyük. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Bu madalya için çok şeyden vazgeçtik. Ailemizden, arkadaşlarımızdan... Düğünlerine, cenazelerine katılamadık. Ama sonunda başardığımıza inanıyorum. Altın madalya için gitmiştik. Heyecanlıydık ve stresliydik. Çünkü 5'inci olimpiyatımızdı ve Türkiye'nin atıcılık branşında olimpiyat madalyası yoktu. İlki başarmak istiyorduk ve bunu başardığımıza inanıyorum. Çok daha iyi olabilirdi. Altın madalyayı da alabilirdik ama biraz da şans gerekiyor. Çok mutluyuz. Türkiye'nin adını dünyaya duyurduğumuz için çok mutluyuz ve gururluyuz."



Yusuf Dikeç'in farkı mütevazılığı



Bilgili, 51 yaşındaki Yusuf'u diğer sporculardan ayıran özelliklerin ne olduğu sorusuna, "Birincisi mütevazılığı. Zaten bütün dünya bence bunu keşfetti ve gördü. Rahatlığı, tarzı. 5 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu olan biri. 44 tane uluslararası madalyası olan bir sporcunun bu kadar mütevazı olması, bu kadar içten ve samimi olması, insanların gönlünü kazandıran nokta buydu." yanıtını verdi.



Yeni hedeflerinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu dile getiren Bilgili, "Çünkü Yusuf Dikeç'in kariyerinde bütün turnuvaların altın madalyası var. Dünya şampiyonasının altın madalyası ve dünya rekoru var. Avrupa şampiyonası, Balkan şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları'nın altın madalyası var. Olimpiyat madalyamız yoktu, gümüş madalyayı aldık. O yüzden hedefimiz Los Angeles 2028'de ülkemize altın madalyayı kazandırmak. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Çok yetenekliyiz, azimliyiz ve çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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