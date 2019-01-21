Antrenör Yıldırım Uran vefat etti

En son Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapan Yıldırım Uran vefat etti.
Yaklaşık 1 hafta önce geçirdiği kalp krizin ardından hastanede tedavi altına alınan Yıldırım Uran'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
1986-1987 sezonundan itibaren çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan 6 Ekim 1955 Ankara doğumlu Yıldırım Uran, 2008-2009 sezonundan başlayarak Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını üstlendi.
Uran için Altınordu, Akhisarspor, Karşıyaka ve Göztepe kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.
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Yaklaşık 1 hafta önce geçirdiği kalp krizin ardından hastanede tedavi altına alınan Yıldırım Uran'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
1986-1987 sezonundan itibaren çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan 6 Ekim 1955 Ankara doğumlu Yıldırım Uran, 2008-2009 sezonundan başlayarak Akhisarspor, Galatasaray, Bursaspor ve Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını üstlendi.
Uran için Altınordu, Akhisarspor, Karşıyaka ve Göztepe kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın