Antrenör polisler, geleceğin şampiyon adaylarını yetiştiriyor

Van'da asayişin sağlanması, huzur ve güven ortamının korunması için görev yapan polisler, aynı zamanda spora kazandırdıkları gençlere ve çocuklara 4 branşta eğitim veriyor.



Kentteki dezavantajlı çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunulmasına yönelik birçok projeyi hayata geçiren Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sportif faaliyetlere de desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda da geçen yıl Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü kuruldu, kent genelinde yürütülen çalışmalarla onlarca yetenekli gençler kulüp bünyesine alındı. Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görev yapan ve antrenörlük belgeleri olan polisler de güreş, muaythai, boks ve hentbol branşlarında gençlere eğitim vermeye başladı.



Malzeme, ulaşım ve konaklama ihtiyaçları kulüp tarafından karşılanan genç yetenekler, katıldıkları şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla kendilerine sağlanan desteğin karşılığını verdi. Geçen hafta Ankara'da düzenlenen Muaythai Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü bünyesindeki 3 sporcu kendi kategorilerinde altın, bir sporcu da gümüş madalya kazandı.



"75 erkek ve 65 kız sporcumuz faaliyetlerine devam ediyor"



Spor Güvenliği Şubesinde görevli komiser Ali İhsan Akbaba, AA muhabirine, polis memurlarının zorlu görevlerinin yanında muaythai, boks, güreş ve hentbol branşlarında sporculara eğitim verdiğini söyledi.



Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübünün Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın talimatı ve desteğiyle kurulduğunu belirten Akbaba, şöyle konuştu:



"Van'da kabiliyetleri olup spor yapma imkanı bulamayan gençlerimize destek olma, sporun yaygınlaşmasını sağlama, onlarla bir arada güzel vakit geçirme ve sonucunda da başarılar elde etme amacımız böyle bir çalışmayı ortaya çıkardı. Şu an kulübümüzde 9-15 yaş aralığında 75 erkek ve 65 kız sporcumuz faaliyetlerine devam ediyor. Gençlerimiz burada sadece sportif anlamda eğitim alıp müsabakalara hazırlanmıyor, aynı zamanda polis olan antrenörlerimiz, sporcu kardeşlerimizin aileleriyle yakın ilişki kurarak disiplinli, öz güvenli ve spor ahlakı olan bireyler olarak toplumsal hayata katılmalarını sağlıyor. Adeta sporcularımızın yaşam koçu oluyorlar. "



Yeni Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Taner Coşkun ise Van'da spora yapma şansı bulunmayan, çocuklara ve gençlere bu imkanı oluşturmak için emniyet mensuplarıyla yola çıktıklarını ifade etti.



Kulübün 4 branşta hizmet verdiğini ve bu sayının artırılacağını bildiren Coşkun, "Van'ın belli bölgelerinde spora erişemeyen çocuklarımıza ulaşarak onları sporla tanıştırıp topluma iyi bireyler kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken hiçbir ayrım yapmadan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.



"Öğrencileri kardeşim gibi görüyorum"



Hentbol antrenörlüğü yapan polis memuru Kübra Kasap, hentbol kız takımı olarak hedeflerinin bölgede ilk üçe girip Türkiye finallerine katılmak olduğunu söyledi.



Bölgede kızları destekleyerek başarılarını artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Kasap, "Biz kadınların bunu başaracağına inanıyoruz ve kızlarımızı bu yönde çalıştırıyoruz. Kızlara çok zaman harcamaya çalışıyorum. Her türlü sıkıntılarında beni arayabiliyorlar çünkü beni bir ablaları olarak görüyorlar. Ben de onları öğrenci değil kardeşim olarak görüyorum. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu takım sesini Türkiye'ye duyuracak ve Van'ın gururu olacak." diye konuştu.



Güreş antrenörü Fahri Polat ise "Çocukların bu branşa başlamasında, ön yargılarından dolayı ilk günler biraz sıkıntı yaşadık. Zamanla buradaki ortamı gören sporcuların bize ilgisi arttı. Arkadaşları da gelmeye başladı. Bu kulüpte sporcularımız Vanlı çocuklar ve emniyet mensuplarının çocuklarından oluşuyor. Bu da çocuklar arasında etkileşimi artırıyor ve başarılı olmalarını sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Muaythai antrenörü Mücahit Toktaş da kulüp bünyesinde spor yapan öğrencilerin daha önce polislere mesafeli davrandığını bildirdi. Etkinlikler sayesinde bu durumun değiştiğini vurgulayan Toktaş, şöyle konuştu:



"Devletin, milletin sahip çıkıp, değer verdiğini gördükçe polisleri daha çok seviyorlar. Bu çocuklarımızın başarılı olmasına vesile oluyor. Katıldığımız bir turnuvada 7 sporcuyla 7 birincilik alarak büyük bir başarıya imza attık. Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şampiyonada iyi dereceler elde ederek bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandırmak istiyoruz."



Muaythai sporcusu Meryem Gümüş, polislerin eğitim gördüğü okulda yaptığı konuşmadan etkilenerek spora başladığını belirtti, kendisine destek verenlere teşekkür etti.



Polislerin desteğiyle boksa başlayan Eda Nur da spora başladıktan sonra ruhsal ve fiziksel olarak kendini daha iyi hissettiğini, bu dalda önemli başarılar elde ederek Van'ın adını duyurmak istediğini dile getirdi.





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