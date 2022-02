Antrenör Adem Ayten, sporcu fabrikası gibi çalışıyor

Kırıkkale'de kick boks antrenörlüğü yapan Adem Ayten, yetiştirdiği şampiyon sporcuların yanı sıra gençleri kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor.



Adeta "sporcu fabrikası" gibi çalışan 57 yaşındaki antrenör, aynı zamanda milli takıma da yeni sporcular yetiştiriyor.



Adem Ayten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polis Gücü Lider Spor Kulübü'nde hem yönetici hem de antrenör olarak çalıştığını söyledi.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi'nde de antrenör olarak çalıştığını anlatan Ayten, "1980'de spora tekvando ile başladım. Sonrasında ulusal ve uluslararası müsabakalara katıldım, başarılar elde ettim. O dönemde basınımız bu kadar güçlü değildi, medyada çok fazla yer alamadık. 2004 yılında Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile bu yola çıktık. Kick boksta çok yol kat ettik. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Ayten, yaklaşık 20 yıl önce kick boks antrenörlüğüne başladığını, şu anda da milli takım antrenörü olarak görevini sürdürdüğünü aktardı.



"Spor, ahlak, saygı ve sevgi demek"



Kulüp olarak Kırıkkale'ye çok sayıda sporcu ve başarı kazandırdıklarını dile getiren Adem Ayten, şunları kaydetti:



"2 milli takım antrenörü ve 9 milli sporcu yetiştirdim. 6 Avrupa, 18 de Türkiye şampiyonluğu kazandırdım. İkincilik ve üçüncülük elde eden birçok sporcumuz oldu. Bunlar çok çalışmayla gerçekleşti. Gerçekten çok emek verdik ama karşılığını da aldık. Spor, gençlerimizi bütün kötülüklerden koruyor. Spor sayesinde kötü alışkanlıklara ayıracak zaman bulamıyorlar. Spor, ahlak, saygı ve sevgi demek. Biz bunları birleştirerek Kırıkkale gençliğine hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece gençler veya büyüklerde değil, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde de başarılar elde ediyoruz. Bir süre önce Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandık."



Ayten, sporcuları yıl içerisinde düzenlenecek okul sporları, dünya şampiyonası ve İslami Dayanışma Oyunları'na hazırladıklarını ifade etti.



Çalışmalarında her zaman kendilerine destek veren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'a da teşekkür eden Ayten, gençlerin geleceği için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Yağmur Sıla Şahin: "Başarılarımı Adem hocaya borçluyum"



Sporculardan 2 Avrupa Kupası ve 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan Burak Ayten (20) de başarılarını aynı zamanda babası olan antrenörüne borçlu olduğunu belirtti.



Antrenörlerinin her zaman kendilerine fırsat verdiğini vurgulayan Burak, "Bundan sonraki hedefimiz Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya Üniversiteler Oyunu." dedi.



Sporculardan Yağmur Sıla Şahin (14) ise 7 yıldır kick boksla uğraştığını, iki Türkiye şampiyonluğu ve 3 il birinciliği bulunduğunu söyledi.



Antrenörünün kendilerinin her şeyi ve adeta babaları olduğunu dile getiren Şahin, "Kendisini çok seviyoruz. Bize hep doğru yolu öğretti. Onun sayesinde bu başarıları elde ettik. Başarılarımı Adem hocaya borçluyum." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 10 yıldır kick boks yapan ve 5 Türkiye şampiyonluğu ile il birincilikleri bulunan 15 yaşındaki sporcu Mehmet Akif İpek de antrenörlerinin sporun yanında derslerine de çok önem vermeleri gerektiğini sürekli söylediğini aktardı.





