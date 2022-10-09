Antrenmanda fenalaşan judo antrenöründen kötü haber!

Sakarya'da 5 Ekim'de antrenmanda beyin kanaması geçiren judo antrenörü Şükrü Öztürk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Atatürk Spor Salonu'nda 4 gün önce öğrencilerine antrenman yaptıran 52 yaşındaki Öztürk, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ü ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Judo antrenörü Öztürk, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.



Hastane morgundan alınan Öztürk'ün cenazesi, Erenler ilçesindeki Çamlıtepe Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, Öztürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ile vatandaşlar katıldı.





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