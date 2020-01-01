Antrenman kampları, 1 Aralık'ta başlayabilir!

NBA'in 22 Aralık'ta başlayacak sezonla birlikte antrenman kampının başlangıcı için 1 Aralık tarihini hedeflediği bildirildi.



New York Times'tan Marc Stein'a göre NBA, antrenman kampının başlaması için 1 Aralık'ı hedefliyor ve plan NBPA (Oyuncular Sendikası) tarafından onaylanırsa, yeni sezona 22 Aralık'ta başlamayı planlıyor:



"Bana söylendiğine göre, ligin 22 Aralık'ı 2020-21 sezonunun açılış gecesi olarak belirleme planı sendika tarafından onaylanırsa, 1 Aralık'ın NBA antrenman kampları için büyük olasılıkla açılış günü olduğu ortaya çıkmış durumda."



72 maçlık normal sezonla ve 2021 Tokyo Olimpiyatları'ndan önce bitirme arzusuyla, yeni sezonun kısaltılmış olmasının muhtemel olduğu tahmin ediliyor.



Ligin, serbest oyuncu döneminin başlangıcı gibi diğer önemli tarihleri de içeren son planını yakında açıklaması bekleniyor.



