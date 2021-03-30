Kayseri ve Çaykur Rize maçlarına çift forvetle çıkan Galatasaray zorlu Hatay deplasmanında eski sistemine dönecek. 4-3-3 dizilişi ile sahaya yayılacak sarı-kırmızılı takımda Onyekuru ve Feghouli kanatlara geçecek, Radamel Falcao- Mostafa Mohamed ikilisinden biri tek forvet olarak görev yapacak.Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçında Falcao'yu ilk 11'de düşündüğü, Mohamed'i yedek soyunduracağı öğrenildi. Mısır Milli Takımı'ndan yarın dönecek Mohamed'in yorgunluğu dikkate alınacak ve milli arada Florya'da idman kaçırmayan Falcao'ya forma verilecek. Hiçbir sakatlığı bulunmayan Kolombiyalı, idmanlardan sonra özel şut çalışması yapıyor.Mısır'ın Kenya ile oynadığı ve 1-1 biten karşılaşmada 88 dakika sahada kalan Mohamed, asist yapmıştı. Dünkü Komorlar Adaları maçında yedek bekleyen 23 yaşındaki futbolcu, yarın akşama doğru İstanbul'a gelecek ve Florya'da sadece iki idmana çıktıktan sonra Hatayspor kafilesine dahil edilecek.