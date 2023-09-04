Antony için flaş iddia

Manchester United'ın geçen yaz 95 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Antony için flaş bir iddia ortaya atıldı.Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi.Brezilya basınında çıkan haberlere göre Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdi ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunan iddia edildi.