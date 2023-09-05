Antony'e şok! Milli takım kadrosundan çıkarıldı!

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Antony, kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Brezilyalı yıldız milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Antony'e şok! Milli takım kadrosundan çıkarıldı!
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05 Eylül 2023 10:43
Manchester United'ın geçen yaz 95 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Antony için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Antony eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e tehdit edici mesajlar gönderdi ve kafasında ve ellerinde yaralar bulunduğu iddia edildi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Manchester United'lı futbolcu Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu.

İşte o fotoğraflar:








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