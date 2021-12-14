Antonio Rüdiger, Real Madrid'e yakın!

Chelsea'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in, takımıyla yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı ve oyuncun Real Madrid'e yakın olduğu öne sürüldü.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yeni sözleşme için Londra kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ancak tarafların anlaşmaya pek yakın olmadığını aktardı.



Habere göre Real Madrid'in oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ve Rüdiger'i serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



Ayrıca Alman devi Bayern Münih'in de oyuncuyla ilgilendiği ancak oyuncunun talep ettiği haftalık 200 bin euroyu ödemek istemediği belirtildi.



28 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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