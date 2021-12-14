Antonio Rüdiger, Real Madrid'e yakın!

Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen Antonio Rüdiger'in, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı ve Real Madrid'in oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Antonio Rüdiger, Real Madrid'e yakın!
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14 Aralık 2021 17:00
Chelsea'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in, takımıyla yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı ve oyuncun Real Madrid'e yakın olduğu öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yeni sözleşme için Londra kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ancak tarafların anlaşmaya pek yakın olmadığını aktardı.

Habere göre Real Madrid'in oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ve Rüdiger'i serbest oyuncu olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Ayrıca Alman devi Bayern Münih'in de oyuncuyla ilgilendiği ancak oyuncunun talep ettiği haftalık 200 bin euroyu ödemek istemediği belirtildi.

28 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 21 maçta 2 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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