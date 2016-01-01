Antonio Di Natale: 'Þampiyonluk favorim Ýtalya'

Ýtalyan futbolunun efsane golcülerinden Antonio Di Natale, Gök Mavililerin EURO 2020'deki þansýný deðerlendirdi.



Kariyerine 2016'da Udinese'de son veren Antonio Di Natale, "Ben EURO 2020'de her zaman Ýtalya'yý favori gördüm, hala da favori görüyorum. Roberto Mancini harika iþler çýkardý Gençliðe çok önem veriyor. Pandemiden önce de Ýtalya'nýn kazanabileceðini söylemiþtim. Birçok takým var ama hiçbiri Ýtalya kadar inatçý deðil" dedi.



Ýtalya Milli Takýmý'nda 43 maça çýkan Di Natale 11 kez aðlarý sarsmýþtý



