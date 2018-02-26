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Antonio Conte'den ofsayt ve VAR isyanı!

Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, 2-1 yenildikleri Manchester United maçının son dakikasında sayılmayan golleri için sert açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Antonio Conte'den ofsayt ve VAR isyanı!
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26 Şubat 2018 17:04
Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United, Chelsea'yi sahasında 2-1 yenilirken karşılaşmanın son dakikasında Alvaro Morata'nın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ofsayt kararı, İngiltere'de büyük tartışma yaratırken Chelsea teknik direktörü Conte, isyanda bulundu.

Hatalı bir ofsayt kararı ile puanı kaçırdıklarını belirten Conte, ''Eğer Alvaro Morata'nın golü ofsayt değilse bence VAR sistemi çok önemli. Özellikle İngiltere'de. VAR sistemine daha çok bakılmalı. Beraberlik, adil bir skor olacaktı. Ama biz, bunun yerine ofsayttan yediğimiz golle mağlubiyeti konuşuyoruz'' sözlerini kullandı.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ ZORA GİRDİ''

90+1. dakikada Morata'nın sayılmayan golü sonrası Manchester United'a 2-1 yenilen Chelsea'de görevi sorgulanmaya devam eden İtalyan teknik adam, ''Bunun bir savaş olduğunu biliyoruz ve şimdi kendimize Şampiyonlar Ligi'nde yer bulmamız daha zor hale geldi'' diye konuştu.



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