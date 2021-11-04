Antonio Conte, Torino'dan 3 ismin peşinde!

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Antonio Conte, transfer için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Antonio Conte, Torino'dan 3 ismin peşinde!
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04 Kasım 2021 15:58
Nuno Espirito Santo'nun ardından Tottenham'ın başına geçen Antonio Conte, transferde düğmeye bastı.

İngiliz ekibiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adamın, Torino'dan Andrea Belotti, Wilfried Singo ve Gleison Bremer'in transferini istediği kaydedildi.

FAVORİ SINGO

Deneyimli teknik adamın, bu isimler arasından Singo'nun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Conte'nin Inter'in başındayken rakip oldukları bir maçta Fildişili futbolcudan etkilendiği ve ardından gözlem listesine eklediği belirtildi.

20 yaşındaki Singo'nun piyasa değerinin 20-25 milyon euro arasında olabileceği öne sürüldü.


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