Antonio Conte: 'Real Madrid'in eksikleri var deniyor, gülüyorum'

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'in eksiklerinin önemsiz olduğunu vurgulayan Conte, "Real Madrid, mağlubiyetlerine ağlayabilecek bir kulüp değil. Eksikleri olduğu yazılıyor, bunlara gülüyorum. Real Madrid'in kadrosundaki tüm oyuncular her zaman iyidir." ifadelerini kullandı.



Maçın önemine değinen İtalyan teknik adam, "Real Madrid maçı bizim için final gibi. Çok büyük bir kulüple, büyük tarihi olan bir kulüple karşılaşacağız. İyi bir sonuç almaktan başka şansımız yok." dedi.



