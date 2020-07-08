Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Mario Mandzukic'in transfer edilmesini talep etti.



İtalya basınında yer alan habere göre; Antonio Conte, daha önce Juventus'ta öğrencisi olan ve 4.5 yıl İtalya tecrübesi bulunan Mario Mandzukic'in kadroya dahil edilmesi yönünde yönetime raporunu sundu. Hırvat golcünün bonservis bedelinin olmaması ve maaş talebinin de düşük olması nedeniyle önplana çıktığı ve bu transferin yönetim tarafından da kabul gördüğü vurgulandı.



Romelu Lukaku'ya yedek olarak düşünülen Mario Mandzukic'in, Inter'den gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi.



Inter dışında Mandzukic için Lokomotiv Moskova'dan bir teklif olduğu ve 2 yıl için 8 milyon euro net maaş önerdiği bilgisi de verildi.



Kariyerinde Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi kulüpler olan Mario Mandzukic, son olarak Al Duhail forması giydi ve kulübüyle yaptığı karşılıklı anlaşma sonrası sözleşmesini fesh etti.



