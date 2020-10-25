Antonio Conte: "Lukaku, bambaşka oldu"

Inter teknik direktörü Antonio Conte, Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Antonio Conte: 'Lukaku, bambaşka oldu'
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25 Ekim 2020 16:45
Inter'in Belçikalı forveti Lukaku, performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

Teknik direktör Antonio Conte, skorerliğiyle öne çıkan oyuncusuna övgüler yağdırdı.

"ROMELU ÇOK ÇALIŞIYOR"

Antonio Conte açıklamasında; "Romelu Lukaku, 1 yıl içinde çok farklı bir oyuncuya dönüştü. Onunla hep çalışmak isterdim, işlenmemiş bir elmas olduğunu biliyordum. Birçok yönünü geliştirmeyi başardı. Çok çalışıyor" dedi.

Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 7 gol kaydetti. 27 yaşındaki forvet, Serie A'daki 5 maçın 4'ünde skora katkı yaptı.



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