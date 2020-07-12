Antonio Conte, Kante'yi Inter'e istiyor

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski öğrencisi Kante'yi Inter'e getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Antonio Conte, Kante'yi Inter'e istiyor
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12 Temmuz 2020 16:06
Chelsea'de Frank Lampard dönemi ile beraber dokunulmazlığı kalmayan N'Golo Kante'ye, eski hocası Antonio Conte talip oldu.

1. ADAY KANTE

Inter'de transfer listesinin başına Kante'yi yazan İtalyan teknik adam, 2. ve 3. seçenek olarak da Arturo Vidal ve Emerson Palmieri'yi belirledi.

Chelsea'nin son 2 maçında görev almayan Kante, bu sezon 27 resmi maça çıktı ve takımına 3 gollük katkı sağladı.

LİSTEDE İKİ ADAY DAHA

Inter'in transfer listesindeki isimlerden birisi de Arturo Vidal oldu. Şilili orta sahanın takımı Barcelona ile sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

Emerson Palmieri de, Conte'nin takımında görmek istediği isimler arasında yer aldı. Chelsea forması giyen sol bek oyuncusu 20 milyon avro civarında bir piyasa değerine sahip durumda.



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