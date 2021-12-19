Antonio Conte: 'Kane eğittiğim en iyi oyunculardan biri'

Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, Premier Lig'in 18. hafta maçında Liverpool'a karşı oynayacakları maç öncesinde takımın yıldız forveti Harry Kane ile ilgili görüşlerini paylaştı.



Conte yaptığı açıklamada, "O, dünya çapında bir forvet. Onunla çalışırken, dünya çapında bir forvet olduğunu anlayabiliyorum." dedi.



Kane'in eğittiği en iyi oyunculardan biri olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "O şimdiye kadar eğittiğim en iyi insanlardan biri. Onun ekibimde olmasından dolayı mutluyum. O bizim için çok önemli ve ona büyük umutlar besliyorum. Liverpool maçında bizim için önemli bir koz olacak. açıklamasını yaptı.



Oyuncunun gol atamamasının garip olduğunu söyleyen Conte, "Gol atmaması daha önce yaptıklarına baktığımızda gerçekten çok garip. Bununla ben de karşılaştım, hem koç hem de oyuncu olarak. Uzun süre gol atamayan güçlü forvetlerle oynadım ama onlar hakkındaki fikrim değişmedi. Gol olmamasına rağmen onların takımımda olmasını istedim. Çünkü ekibinizde Harry Kane varsa, kendinizi daha güçlü hissedersiniz" ifadelerini kullandı.



Harry Kane, bu sezon Tottenham ile çıktığı 13 maçta 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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