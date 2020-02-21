Antonio Conte istiyor, Chelsea vermiyor!

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusu Marcos Alonso'yu Chelsea'den istiyor ancak İngilizler, bu transferin 30 milyon euro'dan daha düşük bir fiyata bitmesine izin vermiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Antonio Conte istiyor, Chelsea vermiyor!
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21 Şubat 2020 04:02
Inter, ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı Marcos Alonso'yu yazın alabilmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunu uygun bir fiyata kadrosuna katmak istedi ancak Chelsea, 30 milyon euro talep etti. İngilizler Marcos Alonso'nın fiyatını düşürmeyince Inter, Victor Moses'in transferine yöneldi.

Sezon sonunda Marcos Alonso'yu mutlaka transfer etmek isteyen Antonio Conte, Inter yönetimine de bu isteğini yineledi. Inter CEO'su Beppe Marotta ise 30 milyon euroluk talebi düşürmek için görüşmelerine devam ediyor.

Antonio Conte'nin Chelsea döneminde 23 milyon euro bonservisle Chelsea'ye aldırdığı Marcos Alonso bu sezon oynadığı 15 resmi maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.

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