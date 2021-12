Antonio Conte'den aşı açıklaması!

İngiltere Premier Lig'de son dönemde koronavirüsün en çok etkilediğ kulüp olan Tottenham'da menajer Antonio Conte, açıklamalarda bulundu.



"HER İNSAN KENDİ KARARINI VERMELİDİR"



İtalyan teknik adam, 'takımda koronavirüs aşısı olmayan ya da ikna edemediğiniz birisi var mı?' şeklinde gelen soruya, "Buna cevap vermek kolay değil. Her insan, kendi kararını bağımsız bir şekilde vermelidir" dedi.



Açıklamalarını sürdüren Conte, "Ben ve ailem bu konuda karar verdik. Herkesin bizim davrandığımız gibi davranmasını isteriz ancak insanlar kendilerine doğru gelen kararı vermekte özgürdür" ifadelerini kullandı.



"DOĞRU KARAR VERECEKLERİNE İNANIYORUM"



Aşı konusunda kimseyi zorlamayacağı söyleyen deneyimli menajer, "Bu yanlış olur. Başka bir insanın kafasına girmeye çalışmak çok zordur. Ben Tottenham'da ve diğer kulüplerde görev alan herkesin; futbolcuların, çalışanların, her insanın doğru kararı vereceğine inanıyorum" diye yorum yaptı.





