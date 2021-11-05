Antonio Conte: 'Bu çok büyük bir meydan okuma'

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza atan Antonio Conte, hedefleri hakkında konuştu.



"BU ÇOK BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA"





İngiliz ekibine kazanmak için geldiğini söyleyen İtalyan menajer, "Bu büyük bir meydan okuma. Çok, çok büyük. Bu kulübün birkaç zamandır bir şeyler kazanamadığının farkındayım, ama ben buraya kazanmaya geldim. Kupalar, bir iki günlük çalışmayla gelmiyor, uzun süreli vizyona sahip olmalısınız" dedi.



Tottenham'ın saha dışında iyi projelere ve vizyona sahip olduğunu belirten başarılı teknik adam, "Asıl ihtiyacımız olan saha içindeki durum. Eğer kazanmak istiyorsak bu çok önemli" açıklamalarında bulundu.



"BU TAKIM GELİŞMEYE AÇIK"





Takımıyla birlikte eskisinden daha çok çalıştıklarını söyleyen Conte, "Güçlü olmak istiyoruz. Birlikte çalışmaya başladık ve gelişmek için neye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu takım birçok yönden gelişmeye açık" ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO