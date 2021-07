Antonio Conte: 'Belçika favori değil!'

Inter'i şampiyon yaptıktan sonra görevinden ayrılan Antonio Conte, L'Equipe'e EURO 2020'yi değerlendirdi.



Conte, "Bence çok özel bir Avrupa şampiyonası yaşıyoruz. Takımlar, pandemiye rağmen ellerinden geldiğince hazırlandılar. Üst turlara yükselmesi beklenen takımların bazıları elendi. Hatta bazı büyük favoriler de elendi. Bence bu tür sürpriz sonuçlar koronavirüs etkisi nedeniyle gerçekleşti. Bunun nedeni teknik direktörlerin hazırlık kamplarında bireysel yetenekler üstünden gitmesi oldu. Çünkü pandemi nedeniyle takımınızı eskisi gibi hazırlayamıyorsunuz. Futbolda bazı şeyler doğaçlama olmaz, çok çalışarak mekanikleştirmeniz gerekir." yorumunu yaptı.



"31 MAÇLIK YENİLMEZLİK ŞANS ESERİ OLMAZ"



İtalya'nın istisnai bir durumunun olduğunu belirten Conte, "İtalya, hücum ve savunma arasında çok özel bir denge kurdu. 31 maçlık yenilmezlik serisi şans eseri elde edilmez. 2016'da benim çalıştırdığım İtalya ile benzerlikler var. En önemli ortak nokta, kendi dengeleri ve kendi oyun kimliği olan takım olmaları." yorumunu yaptı.



"3-5-2 veya 4-3-3 fark etmez." diyerek sözlerini sürdüren Conte, "Taktiğinizi istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Bu tamamen oyuncuların özelliklerine veya kalitesine bağlı. Ancak esas olan her zaman bir fikir, bir yapı, bir DNA oluşturmaktır. Bunu başarabilmek bir antrenör için kolay değildir. Çünkü takımla çalışabilmek için vaktiniz kısıtlı. Her küçük andan nasıl yararlanacağınızı bilmelisiniz. Bir teknik direktör için, kimliği nasıl bulacağını bilmek ve takımdaki oyuncuların bireyselliklerini yönetmek arasında bir denge bulmak önemlidir. Kendi fikirlerini takıma adapte etmeyi ve doğru zihniyeti uygulamayı her teknik direktör bilmeli. Aradaki fark oyuncuları ikna etme, her zaman güvenilir olma ve onlara karşı dürüst olmaktır. Bu daha sonra talepkar olmanızı ve liderlik yapabilmenizi sağlar." dedi.



"BENCE BELÇİKA FAVORİ DEĞİL"



İtalyan teknik adam, "Bir takımdaki herkes terinin son damlasına kadar mücadele etmeli, konsantre olmalı ve tek bir amaç için savaşmalıdır. Başarı böyle gelir. Mancini'nin İtalya'sı gerçek ve birleşik bir takım. Savunma ve hücum arasında bir denge var. Tüm takım birlikte savaşıyor. Belçika'nın İtalya karşısında favori olduğuna inanmıyorum. Bence çok dengeli bir maç olacak." sözleriyle konuşmasına devam etti.



Belçika ile İtalya arasındaki mücadeleyi değerlendirmeye devam eden Conte, "Bence kazananı kararlılık ve detaylar belirleyecek. Sonra elbette, her şey bireysel yeteneklere bağlı olacak. 2016'da Belçika'ya karşı kazanmıştık. Belki de bizden daha güçlüydüler ama onlardan çok daha bir 'takım' olduğumuzu ispatladık." yorumunda bulundu.



"LUKAKU, DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"



Inter'den eski öğrencisi olan Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku hakkında gelen soruya Conte, "Şu andan dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Zaten fiziksel ve teknik yetenekleri üst düzeydi. Biz iki yılda bu özelliklerini daha da geliştirdik. Maçtaki varlığı, takım için çalışması ve ceza sahası içindeki netliği çok daha ileri seviyelere çıktı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.