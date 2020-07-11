Antonio, 4 golle Norwich'i Championship'e gönderdi!

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde West Ham United, deplasmanda Norwich'i 4-0 mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından Norwich, bir alt lige düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Antonio, 4 golle Norwich'i Championship'e gönderdi!
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11 Temmuz 2020 16:26
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Norwich, West Ham United'ı konuk etti.

Carrow Road'da oynanan müsabaka, West Ham'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 45+1, 54 ve 74. dakikalarda Michail Antonio kaydetti.

NORWICH VEDA ETTİ

2 maç sonra kazanan West Ham United, puanını 34'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Üst üste 7. maçını kaybeden Norwich ise 21 puanla son sırada yer aldı ve sezonun bitimine 3 hafta kala Premier Lig'e veda etti.

5 KEZ DÜŞEN İLK TAKIM

Norwich City, İngiltere Premier Lig'den 5 kez alt lige düşen ilk takım oldu.

West Ham, gelecek hafta Watford'u ağırlayacak. Norwich ise Chelsea deplasmanına konuk olacak.



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