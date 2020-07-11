Antonio, 4 golle Norwich'i Championship'e gönderdi!

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Norwich, West Ham United'ı konuk etti.



Carrow Road'da oynanan müsabaka, West Ham'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 45+1, 54 ve 74. dakikalarda Michail Antonio kaydetti.



NORWICH VEDA ETTİ



2 maç sonra kazanan West Ham United, puanını 34'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Üst üste 7. maçını kaybeden Norwich ise 21 puanla son sırada yer aldı ve sezonun bitimine 3 hafta kala Premier Lig'e veda etti.



5 KEZ DÜŞEN İLK TAKIM



Norwich City, İngiltere Premier Lig'den 5 kez alt lige düşen ilk takım oldu.



West Ham, gelecek hafta Watford'u ağırlayacak. Norwich ise Chelsea deplasmanına konuk olacak.



