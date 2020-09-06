Antoine Griezmann'a Premier Lig'den 3 talip

Griezmann, Atletico Madrid'de başarılı gçen senelerin ardından Barcelona'da beklentileri karşılayamadı. Fransız hücum oyuncusunun, Premier Lig'den 3 talibi olduğu iddia ediliyor.



Daily Mail'in haberine göre; Manchester United, Liverpool ve Arsenal 29 yaşındaki oyuncu için harekete geçen takımlar oldu.



Koeman, Messi'nin ayılması ihtimaline karşı saha içinde liderliği Fransız isme vereceğini garanti etmişti. Arjantinli süper yıldızın kalıyor olması sonrası Griezmann'ın ayrılması bekleniyor.



Griezmann, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 48 resmi maça çıktı. Fransız yıldız, bu maçlarda takımına 15 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



