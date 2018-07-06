Çeyrek finalde karşılaşacakları Uruguay'ı değerlendiren Antoine Griezmann, ''Uruguay, Atletico Madrid gibi oynayacak. Biz buna alışığız. Maçı sıkıcı hale getirmek isteyip bizi buna zorlayacaklar. Zamanı ağırdan alacaklar, hakeme itiraz edecekler. Bu onların oyunu ama Atletico da biz de aynısını yapıyoruz. Cavani bana göre dünyanın en iyi forveti. Eğer sakatlanırsa takımında çok şey değişir. Portekiz'e karşı iki gol attı.'' dedi.



Arjantin maçının yıldızı Kylian Mbappe hakkında da konuşan golcü oyuncu, ''Çeyrek finaldeyiz ve henüz o 19 yaşında. Soyunma odasında sessiz bir çocuk. Her zaman dinliyor ve en iyiyi yapmaya çalışıyor. Oyun içinde yıldızı parlıyor. Üst seviye bir oyuncu olacak.'' şeklinde konuştu.



''ARJANTİN'İN KADROSUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM''



4-3 yendikleri Arjantin maçını da değerlendiren Griezmann, ''Arjantin'in forvetsiz oynamasına şaşırdım. Higuain ve Agüero yedekte bekliyordu. Ama tabii bu Sampaoli'nin tercihiydi.'' sözlerini kullandı.



