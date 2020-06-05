Antoine Griezmann: 'MLS'e gitme planım var'

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın golcü futbolcusu Antoine Griezmann, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Barcelona'daki hedeflerini tamamladıktan sonraki rotasını açıklayan Griezmann, "Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hem hayalim hem de hedefim." ifadelerini kullandı.Bu sezon Barcelona formasıyla 37 maça çıkan Fransız yıldız, 14 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.