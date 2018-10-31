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Antoine Griezmann: ''Hayalim Ballon d'Or''

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Ballon d'Or hayali hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Antoine Griezmann: ''Hayalim Ballon d'Or''
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31 Ekim 2018 17:59
Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.

ESPN'e açıklamalarda bulunan Griezmann, ''Ballon d'Or kazanmanın hayali ile yaşıyorum. Bunu söylemekten de korkmuyorum. Ballon d'Or, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası kazanmayı sürekli hayal ederim. Ben sürekli hayal kurarım. 3 çocuk sahibi olmayı da hayal ederim. Hayal kurmak sizi motive eder.'' diye konuştu.

''EN PRESTİJLİ ÖDÜL BU''

Ballon d'Or'un dünyadaki en büyük kişisel ödül olduğunu belirten Fransız yıldız, ''Dünyadaki en tarihi, en prestijli ödül bu. Kendi adıma kazanmak harika olur. Yaptığım her şeyden sonra, 13 yaşında ailemin yanından ayrıldıktan sonra evet, bu ödülü istiyorum.'' dedi.

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