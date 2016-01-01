Antoine Griezmann: 'Fransa Milli Takımı'na damga vurmak istiyorum'

Fransa Milli Takımı'nın gol ayaklarından Antoine Griezmann, EURO 2020 macerası öncesinde konuştu.



Şampiyon olmak istediklerini belirten Fransız yıldız, "İyi bir turnuva olacak, Dünya Kupası'nı kazandığımız için bizden beklenti daha büyük. Bu kupayı almak istiyoruz, 2016'da yaşadığımızdan sonra hedefimiz bu." dedi.



Mbappe'nin önemine değinen Griezmann, "Kylian Mbappe gibi harika bir oyuncumuz var, geleceğin süperstarı. 2016'dan bu yana takımda olan oyuncular tecrübe de kazandı. Finalde kaybedildi, bu yaralar. Bu duyguyu biliyoruz ve bir daha yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Fransa'nın unutulmazlarından olmak istediğini söyleyen Barcelonalı futbolcu, "Fransa Milli Takımı'na damga vurmak istiyorum. Fransa'da oynadığım için gururluyum. Rekorlar kırmak istiyoruz, maksimuma ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.



Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı formasını 90 kez giyerken, 36 gol attı.



