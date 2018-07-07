Antoine Griezmann: ''Attığım gole sevinmedim çünkü saygısızlık olurdu''

Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 yendiği maçta takımının 2. golünü atan ancak attığı gole sevinmeyen Antoine Griezmann, neden gol sevinci yapmadığını açıkladı.



Fransız yıldız, ''Attığım gole sevinmedim çünkü profesyonel futbola başladığım yıllarda Uruguaylı biri bana futbolda neyin iyi ve neyin kötü olduğunu öğretmişti. Uruguay'a büyük bir saygım var. Aynı zamanda çok sayıda arkadaşım Uruguay için oynuyor. Sevinmenin saygısızlık olacağını düşündüm.'' sözlerini kullandı.



Griezmann, maç öncesinde de ''Kendimi yarı Uruguaylı gibi hissediyorum.'' şeklinde konuşmuştu.





