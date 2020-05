Antiviral nedir, hangi ilaçlar antiviral

HANGİ MEKANİZMA İLE ETKİLİ OLURLAR?



Bu ilaçlar 'nöraminidaz inhibitörleri' olarak bilinir. Nöraminidaz grip virüslerinin yüzeyinde bulunan ve kısaca N harfi ile gösterilen enzimlerdir. Bu enzim, virüs partiküllerinin enfekte olmuş hücrelerden salınımı ve bulaşıcı virüsün vücutta daha fazla yayılmasında rol oynar. Bu enzimin bloke edilmesi ile virüsün çoğalması ve solunum yollarında yayılması durdurulmuş olur. Bu sayede hem hastalık süresi ve belirtilerin şiddetinde hem de bulaştırıcılık azalmış olur.



HANGİ HASTALARA VERİLMELİDİR?



Domuz gribi birçok hastada hiçbir ilaca gerek kalmadan düzelmektedir. Bu ilaçların sağlıklı olan ve ağır hastalık belirtisi göstermeyen kişilere verilmesi doğru değildir. CDC' ye göre antiviral ilaçlar şu kişilere verilmelidir:



Ağır grip tablosu gösterenler (kanıtlanmış veya muhtemel grip teşhisiyle hastaneye yatırılan hastalar)

Komplikasyon ihtimali yüksek olan 2 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşın üzerinde olanlar, gebeler, kronik veya bağışıklığı baskılayan hastalığı olanlar

19 yaşından küçük olan ve sürekli aspirin tedavisi görenler

2-4 yaş arasında olan ve yüksek riskli hastalıkları veya ağır hastalık tablosu olmayan çocuklar için antiviral tedavi gerekmez. Buna karşılık zatürree ile uyumlu şikayet ve muayene bulguları olan gripli çocuk veya erişkinlere ise gecikmeden antiviral tedavi başlanmalıdır.



HANGİ HASTALAR İÇİN GEREKLİ DEĞİLDİR?



Antiviral ilaçlar komplikasyon riski yüksek olmayan veya ağır bir hastalık tablosu göstermeyen veya hastanede tedavileri icap etmeyen hastalara verilmemelidir. Doktorlar, risk grubunda olduğu halde klinik bulguları iyi olan hastalara tedavi başlamama kararı da alabilir.



ANTİVİRAL İLAÇLARA NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR?



Antiviral ilaçlardan beklenen faydanın ortaya çıkması için tedavi, hastalık belirtilerinin başlamasından sonraki ilk 48 saat içinde verilmelidir. Antiviral ilaçlar, herhangi bir sebeple tedaviye geç başlanan hastalarda da hastanede yatış süresini ve ölüm oranını azalttığı için ağır hastalarda geç de olsa verilmelidir.Tedaviye başlamak için hastaların test sonuçları beklenmemelidir. Çünkü çeşitli sebeplerle birçok hasta grip olduğu halde testler negatif çıkabilir. Hızlı antijen testlerinin H1N1 virüsü için duyarlılığının yüzde 10-70 arasında olduğu unutulmamalıdır.



TEDAVİ SÜRECİ NE KADARDIR?



Tamiflu veya Relenza tedavi süresi 5 gündür ancak ağır hastalık tablosu sebeiyle hastaneye yatması gereken hastalarda bu süre daha uzunn olabilir Bu ilaçlar 'nöraminidaz inhibitörleri' olarak bilinir. Nöraminidaz grip virüslerinin yüzeyinde bulunan ve kısaca N harfi ile gösterilen enzimlerdir. Bu enzim, virüs partiküllerinin enfekte olmuş hücrelerden salınımı ve bulaşıcı virüsün vücutta daha fazla yayılmasında rol oynar. Bu enzimin bloke edilmesi ile virüsün çoğalması ve solunum yollarında yayılması durdurulmuş olur. Bu sayede hem hastalık süresi ve belirtilerin şiddetinde hem de bulaştırıcılık azalmış olur.Domuz gribi birçok hastada hiçbir ilaca gerek kalmadan düzelmektedir. Bu ilaçların sağlıklı olan ve ağır hastalık belirtisi göstermeyen kişilere verilmesi doğru değildir. CDC' ye göre antiviral ilaçlar şu kişilere verilmelidir:Ağır grip tablosu gösterenler (kanıtlanmış veya muhtemel grip teşhisiyle hastaneye yatırılan hastalar)Komplikasyon ihtimali yüksek olan 2 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşın üzerinde olanlar, gebeler, kronik veya bağışıklığı baskılayan hastalığı olanlar19 yaşından küçük olan ve sürekli aspirin tedavisi görenler2-4 yaş arasında olan ve yüksek riskli hastalıkları veya ağır hastalık tablosu olmayan çocuklar için antiviral tedavi gerekmez. Buna karşılık zatürree ile uyumlu şikayet ve muayene bulguları olan gripli çocuk veya erişkinlere ise gecikmeden antiviral tedavi başlanmalıdır.Antiviral ilaçlar komplikasyon riski yüksek olmayan veya ağır bir hastalık tablosu göstermeyen veya hastanede tedavileri icap etmeyen hastalara verilmemelidir. Doktorlar, risk grubunda olduğu halde klinik bulguları iyi olan hastalara tedavi başlamama kararı da alabilir.Antiviral ilaçlardan beklenen faydanın ortaya çıkması için tedavi, hastalık belirtilerinin başlamasından sonraki ilk 48 saat içinde verilmelidir. Antiviral ilaçlar, herhangi bir sebeple tedaviye geç başlanan hastalarda da hastanede yatış süresini ve ölüm oranını azalttığı için ağır hastalarda geç de olsa verilmelidir.Tedaviye başlamak için hastaların test sonuçları beklenmemelidir. Çünkü çeşitli sebeplerle birçok hasta grip olduğu halde testler negatif çıkabilir. Hızlı antijen testlerinin H1N1 virüsü için duyarlılığının yüzde 10-70 arasında olduğu unutulmamalıdır.Tamiflu veya Relenza tedavi süresi 5 gündür ancak ağır hastalık tablosu sebeiyle hastaneye yatması gereken hastalarda bu süre daha uzunn olabilir

Virüs hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlara genel olarak 'antiviral ilaçlar' adı verilir. Bu bölümde antiviral ilaç terimi ile grip tedavisinde kullanılan ilaçlar kastedilmektedir. Domuz gribi tedavinde kullanılan iki antiviral ilaç vardır. Bunlardan biri 'oseltamivir' etken maddeli 'Tamiflu' diğeri de 'zanamivir' etken maddeli 'Relenza'ır. Tamiflu tablet (1 kapsülde 75 mg) ve süspansiyon (1 mililitrede 12 mg) şeklinde ağız yoluya alınır. Relenza (bir kapsilünde 5 mg) ise solunum yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Her iki ilaç da ülkemizde mevcuttur.Remdesivir ilacı, yakın zamanda Afrika'da görülen ebola salgını ile mücadele etmek amacıyla Gilead Sciences tarafından geliştirilen bir ilaçtır. Corona virüsü pandemisi sonrası Remdesivir ilacının bazı vakalarda iyileşmeye yol açtığı gözlemlenmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) genel müdür yardımcısı Bruce Aylward, Remdesivir ilacının ellerindeki tek etkili ilaç olduğunu belirmişti. Peki Remdesivir nedir? İşte corona virüsü tedavisinde Türkiye'de de kullanılacak Remdesivir ilacı hakkında bilinmesi gerekenlerRemdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir'in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi.Tüm dünyada Remdesivir ile ilgili klinik çalışmalar sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili sorulan soruya şöyle cevap verdi;'Remdesivir bir antiviral ilaç. Biz 400 hasta ilaç için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç'ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı antiviral ilacın corona virüsü tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Fauci, "Veriler, Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu durum ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtlıyor" ifadesini kullandı.New England Journal of Medicine'de makaleye göre ise Wuhan seyahati sonrası hastalanan 35 yaşındaki bir erkek deneme süreceindeki tedaviye olumlu yanıt verdi.Haberde Remdesivir asdlı ilacı alan adamın ilaçtan bir gün sonra iyileşme belirtileri gösterdiği öne sürüldü. Haberde ayrıca deneme sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadığı da belirtildi.Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, "Tedaviden önce yüksek ateşi vardı ve giderek hastalanıyordu. Tedaviden sonra ise ateşi azaldı ve artık oksijene ihtiyacı kalmadı. Akciğerleri temizlendi ve genel olarak kendini daha iyi hissetti" açıklamasında bulundu.Öte yandan Dr. Diaz, ilacın koronavirüs için etkili bir tedavi olup olmadığını belirlemek için ilacın büyük klinik çalışmalarla incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.