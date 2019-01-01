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Anthony Tolliver, sezonun geri kalanında Memphis'te!

New York Times'dan Marc Stein'a göre, veteran oyuncu Anthony Tolliver, Memphis Grizzlies ile 2019-20 sezonunun geri kalanını oynamak için sözlü bir anlaşma yapmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Times'dan Marc Stein'a göre, veteran oyuncu Anthony Tolliver, Memphis Grizzlies ile 2019-20 sezonunun geri kalanını oynamak için sözlü bir anlaşma yapmayı kabul etti.

Anlaşmanın, ligin bir haftalık işlem penceresinin açıldığı Salı günü tamamlanabileceği söylendi.

Tolliver, bu sezonun başlarında Portland Trail Blazers ve Sacramento Kings'le oynamasından sonra, Grizzlies ile 10 günlük bir anlaşma imzalamıştı.

"3 and D" oyuncusu Tolliver'ın, çaylak Ja Morant ve ikinci yıl forveti Jaren Jackson Jr.'ın yardımıyla yeniden yapılanma çabalarını büyük ölçüde hızlandıran Grizzlies ekibine güçlü bir veteran desteği getirmesi bekleniyor.

Veteran oyuncu, Grizzlies ile beş maçta %41.4 ile 5.4 sayı ve 2.4 ribaund ortalamalar yakalamıştı.


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