Anthony, "Sıska Melo" lakabını benimsiyor!: "Size diyetimin sırrını veremem!"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, NBA'in ertelendiği dönemde sadece iki kilo kaybettiğini, bu kaybettiği kiloların yağ olduğunu ve kilosunu vücuduna yeniden dağıttığını söyledi.



Melo, Orlando bubble'ındaki antrenmanlarda, belirgin bir şekilde daha zayıf görünüyordu ve şimdi kendisine "Sıska Melo" lakabı verilmiş durumda.



Blazers muhabirleriyle yapılan bir konferans görüşmesinde, Anthony yağ kaybettiğini ve kilosunu bu boş dönemde vücuduna tekrar dağıttığını söyledi. Ayrıca sadece yaklaşık 2 kilo verdiğini açıkladı:



"Tam olarak 104-106 kiloları arasına geri dönmek, benim için büyük bir motivasyondu. 104, 106 civarını kariyerimin başından beri görmemiştim. Bu kilolara geri dönebildiğimi bilmek, şimdi beni zihniyetimi yeni bir noktaya yerleştiriyor. Sahada kendimi iyi hissediyorum, sağlıklı hissediyorum. Ayrıca daha pür bir haldeyim. Bunların hepsi planın bir parçasıydı."



"SİZE SIRRIMI VEREMEM!"



Melo ayrıca "Sıska Melo" lakabını benimsediğini de belirtti:



"Her yaz, benim için farklı bir lakap bulunuyor. Bu yaz Skinny Melo oldu. Hoodie Melo var, ABD Melo var, çok farklı Melo'lar var. Ama günün sonunda, ben kendimim."



36 yaşındaki Anthony, diyetinde birkaç şey denediğini ve koronavirüs pandemisinin ortasında, aradaki antrenman ve idmanlarını değiştirdiğini söyledi. Ancak kendisinin diyetini denemek isteyenler için, Anthony bu sırrı paylaşmadı:



"Size bu sırrı veremem. Ama çok yoğun ve çok sağlıklı bir diyetti."



2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce Anthony, Blazers için 15.3 sayı, 6.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamıştı.



