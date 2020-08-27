Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, ülkesinden Punch gazetesine transfer açıklaması yaptı.



"Fenerbahçe'den sana gelen bir teklif var mı?" şeklinde gelen soruya Nwakaeme, "Medyada birçok şey yazılıp çiziliyor. Ancak, ben hala Trabzonspor'un futbolcusuyum. Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum." cevabını verdi.



"AYRILACAKSAM, TRABZONSPOR DA MUTLU OLMALI"



Nwakaeme, "Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam, Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



TRABZONSPOR'UN İSTEĞİ: 6 MİLYON EURO



Punch'un iddiasına göre Trabzonspor, Nwakaeme için 6 milyon euro bonservis belirledi ve bu fiyatın aşağısındaki teklifleri kabul etmeme kararı aldı.



43 MAÇTA 14 GOL ATIP 11 ASİST YAPTI



2018 yazında Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan 31 yaşındaki Nwakaeme, geçen sezon oynadığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.



