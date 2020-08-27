Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe sorusuna flaş cevap!

Trabzonspor'un 31 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, ülkesinden Punch gazetesine transfer açıklaması yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe sorusuna flaş cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2020 13:41
Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, ülkesinden Punch gazetesine transfer açıklaması yaptı.

"Fenerbahçe'den sana gelen bir teklif var mı?" şeklinde gelen soruya Nwakaeme, "Medyada birçok şey yazılıp çiziliyor. Ancak, ben hala Trabzonspor'un futbolcusuyum. Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum." cevabını verdi.

"AYRILACAKSAM, TRABZONSPOR DA MUTLU OLMALI"

Nwakaeme, "Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam, Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TRABZONSPOR'UN İSTEĞİ: 6 MİLYON EURO

Punch'un iddiasına göre Trabzonspor, Nwakaeme için 6 milyon euro bonservis belirledi ve bu fiyatın aşağısındaki teklifleri kabul etmeme kararı aldı.

43 MAÇTA 14 GOL ATIP 11 ASİST YAPTI

2018 yazında Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro bonservisle Trabzonspor'a transfer olan 31 yaşındaki Nwakaeme, geçen sezon oynadığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için