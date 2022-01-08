Anthony Nwakaeme, Yeni Malatya'yı boş geçmiyor

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı her mücadelede skor katkısı yapmayı başardı.

, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme, Yeni Malatya'yı boş geçmiyor
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08 Ocak 2022 13:14
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle üç lig, bir de kupa maçı kaçıran Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

HER MAÇTA KATKI YAPTI

Cornelius'un golünde asist yapan Nijeryalı yıldız, Süper lig kariyerinde Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 8 karşılaşmada da skora katkı sağlamayı başardı.

Bu sezon bordo-mavililerde 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.


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