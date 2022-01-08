Anthony Nwakaeme, Yeni Malatya'yı boş geçmiyor

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle üç lig, bir de kupa maçı kaçıran Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.



HER MAÇTA KATKI YAPTI



Cornelius'un golünde asist yapan Nijeryalı yıldız, Süper lig kariyerinde Yeni Malatyaspor'a karşı oynadığı 8 karşılaşmada da skora katkı sağlamayı başardı.



Bu sezon bordo-mavililerde 20 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.





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