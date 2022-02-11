Anthony Nwakaeme ters köşe yaptı!

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da bir güzel haber de Anthony Nwakaeme cephesinden geldi.



Sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki futbolcu ile bordo-mavili kulüp arasında yapılan görüşmelerde sona gelindi. Trabzonspor, Nwakaeme'nin sözleşmesini uzatma konusunda neticeye vardı.



Trabzonspor'dan hali hazırda yıllık 1.5 milyon euro kazanan Nwakeme, Fırtına ile bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon euro seviyesine yaklaşan bir ücrette anlaşmaya vardı. Nijeryalı futbolcunun sözleşme süresi 2+1 yıl olacak.



TRABZONSPORLULAR BASKI YAPIYORDU



Trabzonspor'da devam etmek isteyen Nwakaeme'nin önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla bir imza töreni düzenleyecek olan Nijeryalı futbolcu için taraftarlar yönetime sözleşme uzatılması konusunda sosyal medyadan baskı yapıyordu.



2018 yazında İsrail takımların Hapoel Be'er Sheva'dan gelen Nwakaeme için Trabzonspor 1.5 milyon euro bonservis ödemişti.



