Anthony Nwakaeme tek kaldı

Trabzonspor bu sezon 6 maçta 9 gol kaydetti, bunların 4'ünde Anthony Nwakaeme'nin izi var. En uçta oynayan Benik Afobe bir süredir formsuz. Abdülkadir Ömür sezon başından beri vasatı aşamadı. Lewis Baker da bal yapmayan arı gibi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme tek kaldı
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02 Kasım 2020 11:54
Trabzonspor bu sezon 6 maçta 9 gol kaydetti, bunların 4'ünde Anthony Nwakaeme'nin izi var.

En uçta oynayan Benik Afobe bir süredir formsuz. Abdülkadir Ömür sezon başından beri vasatı aşamadı. Lewis Baker da bal yapmayan arı gibi. Durum böyle olunca hücumda bütün yük Nwakaeme'nin omuzlarına biniyor.

Nijeryalı yıldız ligde 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Ancak bu çabası yeterli olmuyor.

Tek başına rakip savunmalar arasında boğuşuyor ama puanlar gelmiyor.



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