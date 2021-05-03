Hafta sonunu BAY geçen ve yeni sezon transfer çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor'da hareketlilik var.



Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun söylemine göre iki isimle prensipte anlaşan (Fode Koita ve Bruno Peres) bordo mavililer kanat ve forvet olmak üzere hücum bölgesine üç dört takviye daha düşünüyor.



Bir sezon daha mukavelesi bulunan Anthony Nwakaeme konusunda ise ciddi soru işaretleri var. Sebebi de son haftalarda performansında yaşanan ciddi düşüşler.



12 maçtır suskun



Son golünü 8 Şubat'ta Yeni Malatyaspor maçında atan ve 12 maçtır suskun olan Nwakaeme'nin hem performansı hem de yaşının 32 olması yeni sezon adına düşündürüyor.



Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sol kanada da daha genç ve kaliteli bir takviye istediği biliniyor.



Bileklerine çok hakim olan Nwakaeme 2018-19'da ligde 27 maçta 10 gol - 10 asistlik, geçen sezon da 29 maçta 11 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.



