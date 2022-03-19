Anthony Nwakaeme rekorunu erteledi

Rizespor karşılaşmasına rekor için çıkan Trabzonspor'un yıldızı, Beşiktaş karşılaşmasında şansını yeniden deneyecek.

, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme rekorunu erteledi
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19 Mart 2022 14:02
Trabzonspor, Rizespor'a mağlup oldu. Geçen hafta Göztepe'ye attığı golle 2019-20'deki 11 gollük performansını yakalayan Nwakaeme, Çaykur Rize filelerini sarsması halinde en skorer sezonuna ulaşacaktı ama bu hayalini gerçekleştiremedi.

Son 4 maçta da fileleri havalandırarak 5 gol atan 'Sihirbaz', Rize'yi boş geçti.

Daha önce Rize'ye karşı çıktığı 6 maçın 5'inde skora katkı yapan, 4 gol atan ve 4 de asist yapan 32 yaşındaki yıldız dün etkisiz oynadı.

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