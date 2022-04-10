Anthony Nwakaeme rekora takıldı

Bu sezon 11 gol, 10 asistlik performansıyla Trabzonspor'un zirvede oturmasında büyük payı olan Anthony Nwakaeme, son 3 maçta suskun kaldı.

Haber; Sabah
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Anthony Nwakaeme rekora takıldı
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10 Nisan 2022 12:40
Bu sezon 11 gol, 10 asistlik performansıyla Trabzonspor'un zirvede oturmasında büyük payı olan Anthony Nwakaeme, son 3 maçta suskunluğunu bozamadı.

1 gol daha atması durumunda bordo- mavili takım kariyerinde en skorer dönemine ulaşarak rekor kıracak olan Nijeryalı yıldız, şanssızlığına son veremedi.

MAÇ ÖNCE ERTELENMİŞTİ

Şampiyonluk için geri sayan Fırtına, deplasmanda Gaziantep FK'ya da takılıp son 3 haftada 7 puan kaybetti. Sis nedeniyle bir gün gecikmeli oynanan mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, özellikle ilk yarıda net fırsatları harcadı. Kalecilerin damga vurduğu maçta kazanan çıkmadı. Abdullah Avcı'nın takımı kutlamaları bir süre daha erteledi

Trabzonspor ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı haftadan beri 5 maçta 6 puan toplayıp 9 puan kaybetti. 

 
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