Anthony Nwakaeme rekora takıldı

Bu sezon 11 gol, 10 asistlik performansıyla Trabzonspor'un zirvede oturmasında büyük payı olan Anthony Nwakaeme, son 3 maçta suskunluğunu bozamadı.1 gol daha atması durumunda bordo- mavili takım kariyerinde en skorer dönemine ulaşarak rekor kıracak olan Nijeryalı yıldız, şanssızlığına son veremedi.Şampiyonluk için geri sayan Fırtına, deplasmanda Gaziantep FK'ya da takılıp son 3 haftada 7 puan kaybetti. Sis nedeniyle bir gün gecikmeli oynanan mücadeleye etkili başlayan bordo-mavililer, özellikle ilk yarıda net fırsatları harcadı. Kalecilerin damga vurduğu maçta kazanan çıkmadı. Abdullah Avcı'nın takımı kutlamaları bir süre daha ertelediTrabzonspor ligin 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı haftadan beri 5 maçta 6 puan toplayıp 9 puan kaybetti.