Anthony Nwakaeme'nin rekor maçı!

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Göztepe maçında kariyer rekoru kırmak için sahada olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme'nin rekor maçı!
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12 Mart 2022 10:46
Trabzonspor'da takımın yıldızlarından birisi olan Anthony Nwakaeme, bugünkü Göztepe maçında bir gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.

Bu sezon ligde 10 gol, 9 asistlik performans yakalayan Anthony Nwakaeme, bugün Göztepe filelerini havalandırması halinde Trabzonspor kariyerindeki en skorer dönemine ulaşacak. Nijeryalı yıldız, geldiği ilk yıl Süper Lig 'i 10 gol, 10 asistle tamamlamıştı. 32 yaşındaki başarılı oyuncu, son 4 karşılaşmada da skora katkı verirken, 4 kez rakip ağları sarstı, 2 de gol pası verdi.

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