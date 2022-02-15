Anthony Nwakaeme'nin boşu yok

Nijeryalı yıldız Nwakaeme'nin asist yaptığı bir karşılaşmada Trabzonspor daha kaybetmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme'nin boşu yok
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15 Şubat 2022 14:06
Konya önünde Visca'ya ikinci golün pasını veren Nwakaeme'nin gol katkısı yaptığı 8. maçta da Fırtına galip geldi.

İlk hafta Yeni Malatya deplasmanında asistlerine başlayan 33 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa, Beşiktaş , Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Adana Demir ve ikinci yarıdaki Yeni Malatya mücadelelerinde gol pasları vermişti.

Bu karşılaşmaların tamamında Trabzonspor kazandı, 24 puanı hanesine yazdırdı. Nwakaeme'nin ligde 6 da golü bulunuyor.

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