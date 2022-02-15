Anthony Nwakaeme'nin boşu yok

Konya önünde Visca'ya ikinci golün pasını veren Nwakaeme'nin gol katkısı yaptığı 8. maçta da Fırtına galip geldi.
İlk hafta Yeni Malatya deplasmanında asistlerine başlayan 33 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa, Beşiktaş , Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Adana Demir ve ikinci yarıdaki Yeni Malatya mücadelelerinde gol pasları vermişti.
Bu karşılaşmaların tamamında Trabzonspor kazandı, 24 puanı hanesine yazdırdı. Nwakaeme'nin ligde 6 da golü bulunuyor.
İlk hafta Yeni Malatya deplasmanında asistlerine başlayan 33 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa, Beşiktaş , Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Adana Demir ve ikinci yarıdaki Yeni Malatya mücadelelerinde gol pasları vermişti.
Bu karşılaşmaların tamamında Trabzonspor kazandı, 24 puanı hanesine yazdırdı. Nwakaeme'nin ligde 6 da golü bulunuyor.