Anthony Nwakaeme: "Milli maç dönüşleri zordur"

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme: 'Milli maç dönüşleri zordur'
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12 Eylül 2021 23:03
Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da eşitliği getiren golü atan Nwakaeme, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli ara dönüşlerinin zor olduğunu söyleyen Nijeryalı yıldız, "İyi bir maç oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Milli ara sonrası maçlar zordur. Milli takıma gidenler maçlardan, seyahatlarden yorulurlar. Gitmeyenler aynı tempoda devam etmezler. Biz de kolay bir rakiple oynamadık. Galatasaray gibi bir takımla oynadık. 1 puanla sahadan ayrıldık. Sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." dedi.


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