Anthony Nwakaeme masaya geliyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3 yıllık yeni sözleşme için Anthony Nwakaeme ve menajeri ile masaya oturacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme masaya geliyor
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15 Şubat 2022 10:24
Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.

Yönetim, 3 yıllık yeni kontrat yapmak istediği Nijeryalı yıldıza daha önce 1 milyon Euro'su bonus olacak şekilde 2 milyon 500 bin Euro önermişti.

Menajerini Trabzon'a getiren 32 yaşındaki oyuncunun, imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Görüşmeleri bu hafta içi Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gerçekleştireceği öğrenildi. 

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