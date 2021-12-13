Anthony Nwakaeme: 'İyiyim, fedakarlık yapacağım'

Trabzonspor'da takımın en önemli yıldızlarından Anthoney Nwakaeme, Antalyaspor maçının 24. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Başarılı oyuncunun ağrılar içinde sahaya terk etmesi hem teknik heyetin hem de taraftarın yüreğini ağzına getirdi.



Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sağlık durumu MR'dan sonra belli olacak. Bizim için Trabzonspor için takım için önemli bir oyuncu, sakatlanması üzücü. Bütün takımlar yaşıyor bu durumu." demişti. Kasık ve adale bölgesindeki ödem nedeniyle Nwakaeme'nin MR'ı dün çekilemedi. Nijeryalı yıldızın durumuna bugün bakılacak, ödemin dağıldığı görülürse MR çekilecek. Sağlık ekibi tedavi için erkenden seferber olurken, Nwakaeme ise yüreklere su serpti.



"İYİYİM, FEDAKARLIK YAPARIM"



Hatayspor maçında mutlaka oynamak istediğini söyleyen Nwakaeme, dönüş uçağında kendisini iyi hissettiğini söyledi. Başarılı futbolcunun, "Ben iyiyim. Takıma sahada yardımcı olmak için her türlü fedakarlığı yapacağım" dediği öğrenildi. Nwakaeme'nin MR'ında ciddi bir soruna rastlanmaz ise yıldız isim bir kaç gün dinlendirilecek, cumartesi günkü maça yakın idmanlara çıkacak.



ABDÜLKADİR ÖMÜR DE HAZIR



Teknik direktör Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün durumu ile ilgili konuştu: "Abdülkadir Ömür ile gün gün hem tedavisi hem de bireysel olarak konuştuk. Kulübeden de çağırdık son dakikalarda hamle olarak. Isınmasını dahi takip ettik. Ayağında ağrı vardı, ağrısı olunca risk almak istemedik. Önümüzdeki hafta yoğun şekilde bizimle olur" dedi. Genç oyuncu Hatay karşısında sahada olacak.





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