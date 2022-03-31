Anthony Nwakaeme ilk peşinde!

Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında fileleri havalandırırsa; aynı sezonda 3 büyüklerin hepsine gol atmış olacak. Ayrıca 4 sezonluk Trabzonspor kariyerinin en golcü dönemine ulaşacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme ilk peşinde!
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31 Mart 2022 13:00
Bu sezon 11 gol, 10 asistlik lig performansıyla fark yaratan ve en skorer dönemine ulaşan (21) Anthony Nwakaeme, Beşiktaş derbisinde yine ilklerin peşinde olacak.

Nijeryalı kanat, Siyah-Beyazlı takımın filelerini havalandırırsa, aynı sezonda Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atmış olacak.

Yıldız futbolcu ayrıca Türkiye kariyerindeki en golcü dönemini yaşayacak. Trabzonspor formasıyla 4. yılını geçiren Nwakaeme, 2018-2019'da 27 maçta 10, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11, geçen sezon ise 34 lig mücadelesinde 7 kez rakip ağları sarsmıştı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'a 1 gol atan Nwakaeme, 28. haftada Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe maçında da gol sevinci yaşadı.

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