Anthony Nwakaeme ilk peşinde!

Bu sezon 11 gol, 10 asistlik lig performansıyla fark yaratan ve en skorer dönemine ulaşan (21) Anthony Nwakaeme, Beşiktaş derbisinde yine ilklerin peşinde olacak.



Nijeryalı kanat, Siyah-Beyazlı takımın filelerini havalandırırsa, aynı sezonda Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atmış olacak.



Yıldız futbolcu ayrıca Türkiye kariyerindeki en golcü dönemini yaşayacak. Trabzonspor formasıyla 4. yılını geçiren Nwakaeme, 2018-2019'da 27 maçta 10, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11, geçen sezon ise 34 lig mücadelesinde 7 kez rakip ağları sarsmıştı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'a 1 gol atan Nwakaeme, 28. haftada Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe maçında da gol sevinci yaşadı.





İLGİLİ VİDEO