Anthony Nwakaeme için milli takım isyanı!

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme'nin milli takıma davet edilmiyor olması, ülkesinde olay oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme için milli takım isyanı!
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28 Mart 2022 08:31
Anthony Nwakaeme'nin Nijerya Milli Takımı'nda son olarak yaşanan teknik adam değişikliğiyle çağrılmaması ülke kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Görevine son verilen teknik direktör Gernot Rohr'un, son derece formda olan Nwakaeme'yi çağırmamasının faktörler arasında olduğu bildirildi.

Nijerya futbol kamuoyu, bordo-mavili ekibin şampiyonluk yürüyüşünde büyük payı olan formda oyuncunun milli takımdan uzak olmasının yanlış olduğunu düşünüyor.

Futbolseverler sosyal medyada konuyla ilgili görüşlerini dile getirirken, ülkedeki internet sitelerinde de oyuncunun milli takımda bulunması gerektiğine yönelik haberler yayınlandı. Nijerya Milli Takımı şu an geçici olarak Eguavoen ile Nwakaeme için de önemli gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

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